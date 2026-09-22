Incendio en una vivienda de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registró un incendio en una vivienda alejada del centro de Chacabuco.
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Dos dotaciones de bomberos voluntarios fueron enviadas al lugar. El fuego fue rápidamente controlado. No obstante, hubo daños materiales. Ocurrió en inmediaciones de 637 y Dorrego.
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