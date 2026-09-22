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martes, 22 de septiembre de 2026

Incendio en una vivienda de Chacabuco

 


Esta noche.

Esta noche se registró un incendio en una vivienda alejada del centro de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Dos dotaciones de bomberos voluntarios fueron enviadas al lugar. El fuego fue rápidamente controlado. No obstante, hubo daños materiales. Ocurrió en inmediaciones de 637 y Dorrego.


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