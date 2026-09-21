"El Festival del Libro y la lectura de Chacabuco superó las expectativas"

Nota pedida.
En su cuarta edición, el Festival del Libro y la Cultura fue más allá del Salón de los Espejos: se organizaron actividades en espacios gastronómicos y en salas de teatro independiente, pero también en escuelas —para llegar a más estudiantes de los que el predio puede recibir—. Todas con muy buenos resultados. En ese marco, y con el Festival como uno de los espacios que impulsó la iniciativa, la Municipalidad de Chacabuco y la Asociación Francesco Tonucci firmaron un convenio para declarar a la ciudad "Ciudad de las Niñas y los Niños".
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|"El Corte Perfecto"
La cuarta edición, realizada del 10 al 13 de septiembre, superó las expectativas: más de 12.500 personas, entre ellos visitantes de más de 14 ciudades, y que participaron de 60 actividades organizadas como punto de encuentro para compartir otra forma de aprender y vivir la cultura. El festival confirmó así su crecimiento desde 2023 y consolida una propuesta que va mucho más allá del libro: arte, juegos, videojuegos, música, espectáculos y experiencias educativas conviviendo en un mismo espacio, con entrada libre y gratuita para todo público.
También participó la oficina de Turismo de General Viamonte (ciudad invitada), y hubo espacios de diálogo entre el sector privado, organizaciones de la comunidad y el sector público. Entre las actividades educativas, se destacó "Termino el secundario, ¿y después qué?", a cargo de Pretextos, que tuvo gran recepción no solo entre los estudiantes, a quienes ayudó a pensar cómo prepararse para el futuro, sino también entre los docentes, que la consideraron un "acierto".
Firma: La organización
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