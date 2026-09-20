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domingo, 20 de septiembre de 2026

Ratero concretó un golpe en un comercio de Chacabuco

 


Esta noche 

Un sujeto sustrajo bebidas alcoholicas de un negocio, esta noche en Chacabuco.



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De Tramas cosplay y disfraces
De Tramas, cosplay y disfraces

Se llevó 3 botellas de vermut. La encargada del negocio llamó a la Policía para dar cuenta de la situación. Ocurrió en inmediaciones de Viamonte y Mitre.

El corte perfecto
El Corte perfecto, chanchería, ofertas
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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