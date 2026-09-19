Adolescente terminó en el Hospital de Chacabuco tras una juntada

Madrugada.
Un adolescente terminó ingresando en silla de ruedas a la Guardia del Hospital municipal está madrugada como consecuencia de una juntada.
Volver a Chacabuquero.
|Brian Sosa, Electricidad del automotor
El joven de 16 años sufrió los efectos del consumo de bebidas alcohólicas al punto que debió ser trasladado en un vehículo particular al nosocomio. En un estado cercano a la inconsciencia, se requirió de la silla de ruedas para poder acercarlo desde el coche hasta el lugar donde recibió atención médica. Hubo un alerta porque se llegó a hablar de coma alcohólico.
|"El Corte Perfecto"
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Chocó y se fue de una esquina de Chacabuco
- Una lavadita antes del finde y residuos excesivos en la calle terminaron en multas en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Habrá 3 operativos para hacer el DNI al hilo en Chacabuco
- Entregaron semillas a huertistas de Chacabuco
- Oposición y sindicalismo esperan una respuesta de la Municipalidad de Chacabuco
- Agradecimiento de la Liga Deportiva de Chacabuco
- Juana de Chacabuco obtuvo su primer informe por fuera de Popstars
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Actos oficiales: Presentan un pozo de agua y entregan semillas en Chacabuco
- Más datos del accidente en un barrio de Chacabuco
- Conflicto en una vivienda genera movilización de Policías en Chacabuco
- La higiene del mercedito fue su perdición en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario