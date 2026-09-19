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sábado, 19 de septiembre de 2026

Adolescente terminó en el Hospital de Chacabuco tras una juntada

 

Madrugada.

Un adolescente terminó ingresando en silla de ruedas a la Guardia del Hospital municipal está madrugada como consecuencia de una juntada.



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Electricidad del automotor Chacabuco
Brian Sosa, Electricidad del automotor

El joven de 16 años sufrió los efectos del consumo de bebidas alcohólicas al punto que debió ser trasladado en un vehículo particular al nosocomio. En un estado cercano a la inconsciencia, se requirió de la silla de ruedas para poder acercarlo desde el coche hasta el lugar donde recibió atención médica. Hubo un alerta porque se llegó a hablar de coma alcohólico.

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