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lunes, 21 de septiembre de 2026

Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: Liliana Amanda Rosa Schettino, Rosa Carmen Tarelli.

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