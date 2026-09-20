Ex novio celoso produjo daños en Chacabuco

Madrugada.
Una joven influencer de Chacabuco acusó al ex novio de los daños registrados en un barrio alejado de del centro de la ciudad.
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|"El Corte Perfecto"
Al parecer, el sujeto llegó al lugar y rompió los espejos de un auto que estaba estacionado ante la casa de la vecina. También había intentado ingresar a la propiedad por la fuerza. La moradora de la vivienda, una modelo de 23 años, pidió auxilio a la Policía. Cuando los patrulleros llegaron al lugar, el acusado ya se había retirado. Lo peor del caso además de la violencia reportada es que el vehículo dañado era de un tercero.
|De Tramas, cosplay y disfraces
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