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domingo, 20 de septiembre de 2026

Ex novio celoso produjo daños en Chacabuco

 

Madrugada.

Una joven influencer de Chacabuco acusó al ex novio de los daños registrados en un barrio alejado de del centro de la ciudad.



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Al parecer, el sujeto llegó al lugar y rompió los espejos de un auto que estaba estacionado ante la casa de la vecina. También había intentado ingresar a la propiedad por la fuerza. La moradora de la vivienda, una modelo de 23 años, pidió auxilio a la Policía. Cuando los patrulleros llegaron al lugar, el acusado ya se había retirado. Lo peor del caso además de la violencia reportada es que el vehículo dañado era de un tercero.

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