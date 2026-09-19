Pelea con arma blanca entre menores en Chacabuco

Esta noche. Un lesionado
Esta noche se reportó un altercado entre menores de edad con arma blanca.
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Ocurrió ante un pelotero. La Policía fue convocada por los vecinos. Ante el arribo de los agentes, los jóvenes se retiraron corriendo en direcciones opuestas. Quedó en el lugar un cuchillo. Ocurrió en Deán Funes entre Catamarca y Alvear. Horas antes los mismos jovenes habían protagonizaron incidentes en la plaza Belgrano. Uno de los menores, de 14 años, fue hallado por la Policía. Había llegado a la casa, ubicada a unas cuadras, para buscar refugio junto a los padres. Tenía un corte en un dedo. Lo llevaron al Hospital.
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