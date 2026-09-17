La higiene del mercedito fue su perdición en Chacabuco

Resumen de Tránsito.
Este jueves hubo procedimientos de Tránsito en la ciudad cabecera y en una localidad.
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En un operativo dinámico realizado en distintos puntos de Chacabuco, se retuvieron dos motocicletas por circular sin licencia de conducir, falta de casco y seguro obligatorio. Asimismo, se labraron 16 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía, un acta por extracción de árboles sin autorización y un acta por sacar escombros a la vía pública en un día no permitido.
Además, se confeccionó un acta por extracción de un árbol y por arrojar raíces, tierra y escombros a la vía pública sobre la ciclovía, dos actas por estacionar en lugar prohibido (doble fila) y un acta por lavado de un camión en la vía pública.
Por otro lado, Personal de Tránsito, en conjunto con la Policía Comunal, llevó a cabo un operativo en Rawson en el que se secuestraron 14 motocicletas. Las retenciones se debieron a faltas como circular sin la documentación reglamentaria, no usar casco o carecer de chapa patente. Entre los vehículos retenidos, uno era conducido por un menor de edad y otro contaba con un escape libre
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