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jueves, 17 de septiembre de 2026

La higiene del mercedito fue su perdición en Chacabuco

 


Resumen de Tránsito.

Este jueves hubo procedimientos de Tránsito en la ciudad cabecera y en una localidad.



Volver a Chacabuquero.

En un operativo dinámico realizado en distintos puntos de Chacabuco, se retuvieron dos motocicletas por circular sin licencia de conducir, falta de casco y seguro obligatorio. Asimismo, se labraron 16 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía, un acta por extracción de árboles sin autorización y un acta por sacar escombros a la vía pública en un día no permitido.

Además, se confeccionó un acta por extracción de un árbol y por arrojar raíces, tierra y escombros a la vía pública sobre la ciclovía, dos actas por estacionar en lugar prohibido (doble fila) y un acta por lavado de un camión en la vía pública.

Por otro lado, Personal de Tránsito, en conjunto con la Policía Comunal, llevó a cabo un operativo en  Rawson en el que se secuestraron 14 motocicletas. Las retenciones se debieron a faltas como circular sin la documentación reglamentaria, no usar casco o carecer de chapa patente. Entre los vehículos retenidos, uno era conducido por un menor de edad y otro contaba con un escape libre


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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