Le robaron mientras dormía en Chacabuco

De noche.
Esta mañana se reportó un robo en un barrio alejado del centro de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Alguien sustrajo una moto 110 patentada del patio de una vivienda, mientras los moradores dormían. Ocurrió en Andrés de Vera continuación.
Declaración. Esta mañana deben declarar los mecheros detenidos por la policía por el hurto en el local de cosméticos del centro de Chacabuco.El auto VW Fox de los acusados pasó la noche estacionado ante la Comisaría.
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