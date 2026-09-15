Más datos del choque en la tarde de Chacabuco

Una persona hospitalizada
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron un auto Toyota Etios y una moto Gilera Smash 110. Una persona de sexo masculino requirió atención médica. Iba en la moto. Es de apellido Castillo y tiene 22 años. Fue trasladado consciente al Hospital en ambulancia. Ocurrió en Alberdi y Cerrito.
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