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martes, 15 de septiembre de 2026

Más datos del choque en la tarde de Chacabuco

 


Una persona hospitalizada 

Esta tarde se registró un accidente de tránsito en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

"El Corte perfecto"

Participaron un auto Toyota Etios  y una moto Gilera Smash 110. Una persona de sexo masculino requirió atención médica. Iba en la moto. Es de apellido Castillo y tiene 22 años. Fue trasladado consciente al Hospital en ambulancia. Ocurrió en Alberdi y Cerrito.

Tres fotos del choque


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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