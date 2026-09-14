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lunes, 14 de septiembre de 2026

Mujer detenida cerca de Chacabuco por un delito muy particular

 


Por orden de un Juzgado.

Una mujer fue detenida en las ultimas horas por orden de la Justicia por un delito particular.



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"El Corte perfecto"

Ocurrió en Junín. La mujer tiene 31 años. La orden de detención fue emitida por el Juzgado Correccional 1. La causa es por Calumnias e Injurias.

El delito de injurias consiste en deshonrar o desacreditar intencionalmente a una persona. No es delito si los dichos tienen relación con un asunto de interés público. La pena va de 1 a 3 años de prisión.

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El delito de injurias consiste en deshonrar o desacreditar intencionalmente a una persona. Tampoco es delito si los dichos tienen relación con un asunto de interés público. La pena es de 1 mes a 1 año de prisión 

En ambos casos el acusado queda exento de pena si se retracta públicamente antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo. 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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