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domingo, 13 de septiembre de 2026

Vecina pide ayuda para su padre que sufre un problema de salud

 

Nota pedida 

Quiero pedir ayuda para mi padre. Necesita una lapicera de insulina ya que no puede comprarla dado que vive de changas y es de bajos recursos. Son muy caras.  Hace dos dias que no tiene y no quiero llegar a que lo tengan que internar. ¿Alguien tendrá para donarla? Contacto: 2352527449. Firma: Juliana

Así es la lapicera




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Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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