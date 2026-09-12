Accidentes en Chacabuco y en la ruta con una lesionada

De noche.
Durante la madrugada se reportaron accidentes de tránsito en la ciudad y en la ruta.
Volver a Chacabuquero.
Primero, un auto Renault Clío chocó con un montículo de tierra en inmediaciones del desvío de la Variante Chacabuco de la autopista a la ruta 191 a Salto. No hubo heridos. Al parecer, el conductor del auto perdió el control del mismo ante el paso de un camión. Por otro lado, en la ciudad de Chacabuco un auto chocó con una camioneta estacionada. La conductora del coche marca Chevrolet recibió asistencia médica en el Hospitales, recibió el alta y puso en conocimiento de la Policía la situación.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Más conductores borrachos fueron detectados en Chacabuco
- Más datos sobre los detenidos en Chacabuco tras una persecución en la ruta 7
- Incidentes con lesionados en la noche de Chacabuco
- Persecución en la ruta 7 en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Pintan en Chacabuco un mural gigante del Indio Solari
- Corte programado de energía en Chacabuco
- Mix: Preparan un festejo en Chacabuco - Venta - Reparaciones
- Dos demorados por un violento accidente en Junín
- Allanamientos en Chacabuco por una causa iniciada en otro distrito
- Incidente vial en la ruta 7 frente a Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario