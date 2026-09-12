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sábado, 12 de septiembre de 2026

Accidentes en Chacabuco y en la ruta con una lesionada

 


De noche.

Durante la madrugada se reportaron accidentes de tránsito en la ciudad y en la ruta.



Volver a Chacabuquero.

@detramas.ch
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Primero, un auto Renault Clío chocó con un montículo de tierra en inmediaciones del desvío de la Variante Chacabuco de la autopista a la ruta 191 a Salto. No hubo heridos. Al parecer, el conductor del auto perdió el control del mismo ante el paso de un camión. Por otro lado, en la ciudad de Chacabuco un auto chocó con una camioneta estacionada. La conductora del coche marca Chevrolet recibió asistencia médica en el Hospitales, recibió el alta y puso en conocimiento de la Policía la situación.

"El corte perfecto"


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278



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