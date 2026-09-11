Corte programado de energía en Chacabuco

Para tener en cuenta
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada, informa a la comunidad que el día sábado 12 se efectuará una interrupción programada del servicio de energía eléctrica.
Volver a Chacabuquero.
Será en las localidades de Rawson y Castilla desde las 07:00 hs. hasta las 07:30 hs y de las 11:30 hs hasta las 12:00 hs, afectando al casco urbano y toda la zona Rural.
Motiva esta interrupción tareas de mantenimiento en red de media tensión. Se suspende por lluvia.
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