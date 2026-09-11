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viernes, 11 de septiembre de 2026

Dos demorados por un violento accidente en Junín

 


Autos secuestrados.

En las últimas horas dos personas fueron demoradas por un accidente de tránsito que terminó con un auto volcado en Junín.



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Se trata de dos masculinos de 25 años responsables de dos autos que fueron secuestrados por la Policía de la provincia de Buenos Aires. Todo comenzó a fines de agosto de este año cuando un VW Vento volcó en la Circunvalación de Junín tras chocar con una columna de iluminación. Una menor de 16 años que iba de acompañante sufrió lesiones y fue hospitalizada. El conductor, de 24 años, no tenía en su poder la documentación reglamentaria.

Se inició una causa penal y gracias a imágenes registradas por el Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Junín se pudo establecer que el vehículo volcado estaba corriendo picadas ilegales con otros dos VW, un Bora y un Vento. También se logró ubicar los domicilios donde vivían los conductores. Fue así como se organizaron allanamientos y se avanzó con las aprehensiones y los secuestros de los rodados en la vecina ciudad.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278



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