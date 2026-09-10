Abrazo.
Esta noche en Chacabuco se llevó a cabo un abrazo simbólico en el Día de la Prevención del Suicidio.
Volver a Chacabuquero.
El gobierno municipal y el grupo Renacer, que está conformado por familiares de personas fallecidas, encabezaron esta convocatoria en el marco de un conjunto de actividades que se están desarrollando a lo largo de septiembre. El Palacio Municipal fue iluminado con luces amarillas, en referencia al color de la prevención del suicidio
Desde Renacer se leyó un documento en el que se hizo hincapié en que la prevención del suicidio es un compromiso colectivo. Posteriormente se realizó una camioneta con velas en torno a la plaza San Martín. En el final hubo un abrazo alrededor del Monumento a San Martín. Ver video en INSTAGRAM
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- "Recibí muchos mensajes de Chacabuco por el estafador"
- Hechos delictivos de las últimas horas en Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Sonará la sirena de bomberos en Chacabuco por un reclamo al gobierno nacional
- Reconocimiento provincial para un video realizado en el barrio "Los Misioneros"
- Persecución en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Más clasificados de Chacabuco para la final de los Juegos bonaerenses
- De qué se trata la problemática que afecta a un vecino de Chacabuco
- Conocido psicólogo se presentará en Chacabuco
- Señalan a una persona de Chacabuco por una estafa contra un niño autista
- Conflicto familiar en una casa de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario