Un demorado en la noche de Chacabuco

En la ciudad.
Una persona de sexo masculino fue demorada por la Policía esta noche en Chacabuco.
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Se trató de un persona que al momento de ser identificado habría tenido entre sus tropas un arma blanca. Ocurrió en inmediaciones de Remedios Escalada de San Martin y Alvear.
Sucedió minutos después que una mujer de 22 años pidiera auxilio porque la ex pareja la estaba amenazando por teléfono y luego fue a la casa de la madre la madre de la femenina. Esta última fue trasladada a la sede de la fuerza de Seguridad para radicar una denuncia.
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