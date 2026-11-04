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miércoles, 4 de noviembre de 2026

Un demorado en la noche de Chacabuco

 


En la ciudad.

Una persona de sexo masculino fue demorada por la Policía esta noche en Chacabuco.



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Dos almas pizzas listas para cocinar Chacabuco
Dos Almas, pizzas listas para cocinar

Se trató de un persona que al momento de ser identificado habría tenido entre sus tropas un arma blanca. Ocurrió en inmediaciones de Remedios Escalada de San Martin y Alvear.

Sucedió minutos después que una mujer de 22 años pidiera auxilio porque la ex pareja la estaba amenazando por teléfono y luego fue a la casa de la madre la madre de la femenina. Esta última fue trasladada a la sede de la fuerza de Seguridad para radicar una denuncia.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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