Fatal accidente en el acceso a Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se reportó un grave accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. Falleció uno de los conductores involucrados.
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Participaron dos motos, una 110 y otra 150cc. Todos los servicios de emergencia fueron convocados. Dos personas fueron trasladadas al Hospital municipal en ambulancia. Una de ellas fue declarada muerta en el nosocomio. Se trató de un masculino que habría sufrido lesiones en la cabeza a raíz del siniestro vial. Ocurrió en la mano ascendente del acceso Juan XXIII entre Paso y Artigas.
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