Necrológica I de Chacabuco

Que en paz descanse: Ramón
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- Obdulio Ramón Ciancio "el duro". Falleció a los 85 años. Casa de duelo: Italia 450. Sepelio a las 12.00
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