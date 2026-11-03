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martes, 3 de noviembre de 2026

Necrológica III de Chacabuco

 Que en paz descanse: Raúl 

 


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-  Omar Raúl Rossetti "Pocho". Falleció a los 98 años. Casa de duelo: Italia 295. Sepelio mañana a las 10.00.

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