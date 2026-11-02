Video: Detenido por un robo en Chacabuco

La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a una persona de sexo masculino de 28 años por una denuncia de robo en Chacabuco.
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Se trató del punto culminante de la investigación por la sustracción de dinero en efectivo de una firma que vendía materiales para la construcción en el que estaría involucrado un empleado.
El hecho ocurrió el pasado 29 de octubre, cuando autores ingresaron al sector administrativo del comercio, ubicado sobre avenida Miguel Gil al 23, tras violentar una ventana. Una vez en el interior, utilizaron herramientas de corte térmico y mecánico, entre ellas una soldadora y un equipo autógeno, para violentar una caja fuerte y sustraer una importante suma de dinero en efectivo.
A partir de las tareas investigativas, efectivos del Grupo Operativo Chacabuco de la DDI Junín analizaron registros fílmicos de cámaras de seguridad públicas y privadas, logrando reconstruir el recorrido de fuga de los autores e identificar elementos que permitieron orientar la investigación hacia un empleado del lugar. En una primera instancia se realizó un allanamiento de urgencia en una vivienda, donde se secuestró un teléfono celular. Posteriormente, el análisis de nuevas imágenes obtenidas de las cámaras instaladas en el interior del corralón permitió establecer que el sospechoso habría facilitado la ejecución del robo, dejando una soldadora en las inmediaciones del sector por donde se produjo el ingreso.
Con los elementos reunidos, la Fiscalía interviniente solicitó y obtuvo la correspondiente orden judicial, concretándose un nuevo allanamiento que culminó con la aprehensión del investigado y el secuestro de un teléfono celular y la suma de 1.200.000 pesos en efectivo. El hombre fue imputado como presunto coautor del delito de robo agravado por escalamiento, efracción y en poblado. Tras cumplirse los recaudos legales, quedó alojado en la dependencia policial, a disposición de la Justicia, hasta su primera audiencia indagatoria. Intervienen la UFIyJ N° 11 Descentralizada de Chacabuco y el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Junín.
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