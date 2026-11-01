La semana comienza con una nueva alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
Ya se ha anunciado una nueva alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Es por tormentas, de nivel amarillo, para la tarde del martes. Los diatritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.
En cuanto a las lluvias de este domingo, hasta las 18.00 habían caído 9 milímetros.
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