Cortes programados de emergencia en Chacabuco

Para tener en cuenta.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada dio a conocer la realización de dos cortes programados de energía durante el fin de semana.
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- el día sábado 31 de octubre de 2026 se efectuará una interrupción parcial del servicio de energía eléctrica en las localidades de Rawson y Castilla desde las 08:00 hs. hasta las 12:00 hs. afectando al casco Urbano y toda la zona Rural.
- el día domingo 1 de noviembre de 2026 se efectuará una interrupción parcial del servicio de energía eléctrica en el Alimentador N° 2, desde las 07:00 hs. hasta 12:00 hs afectando la zona delimitada por las siguientes calles: Domínguez, 14 de Julio, Acc. H. Yrigoyen, Cerrito, Zapiola, V. Lopez, Av. J.D. Peron, Francia, España, Villegas y Dr. Fages. Acc. H. Yrigoyen y adyacencias. Así como también, la zona norte rural del partido de Chacabuco (hacia intersección de Ruta 30 y Ruta 191).
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