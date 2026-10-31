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sábado, 31 de octubre de 2026

Robo en la noche de Chacabuco

 


De noche.

En horas de la noche se reportó un robo en  la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Noche de Adoración en Chacabuco
Noche de Adoración en Chacabuco

Alguien se llevó una moto Mondial que estaba ante una vivienda. Ocurrió en Sargento Cabral entre Zapiola y Alberdi 

Servicio Profético
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