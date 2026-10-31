Robo en la noche de Chacabuco

De noche.
En horas de la noche se reportó un robo en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Alguien se llevó una moto Mondial que estaba ante una vivienda. Ocurrió en Sargento Cabral entre Zapiola y Alberdi
|Servicio Profético
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