El colorado terminó en el depósito de Chacabuco

Detalles.
Fue retenido por el área de Tránsito un auto que participó en un accidente de tránsito ocurrido en Deán Funes entre San Juan y Alvear.
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|Servicio Profético
La mencionada cartera informó que además, se labraron 12 actas de infracción por girar a la izquierda, 2 actas por estacionar en lugar prohibido (doble fila), 1 acta por estacionar en lugar prohibido (entre discos) y 1 acta por girar en U y circular a contramano, procedimiento este último en el que también se retuvo la licencia de conducir (sigue).
En cuanto a los vehículos retenidos, se incautó una motocicleta por circular a contramano sobre la calle Sarmiento sin la documentación reglamentaria, otra motocicleta por carecer de dicha documentación, y un automóvil por circular sin licencia de conducir ni seguro obligatorio, tras haber participado en un accidente. Asimismo, se retuvieron 5 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco (sigue).
Por otra parte, se labró un acta de infracción por tener dos equinos atados en propiedad privada y se procedió al secuestro de un equino que se encontraba suelto en la vía pública, sobre las calles Formosa y 25 de Mayo. También se labró un acta de infracción por la extracción de un árbol sin autorización. Finalmente, el personal de Tránsito continúa realizando labores de prevención en la zona céntrica.
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