La Policía Federal allanó negocios en una ciudad de la región

Ante denuncias.
Efectivos de la Policía Federal Argentina realizaron allanamientos en la región secuestrando calzado y prendas de vestir que estaban a la venta.
Volver a Chacabuquero.
|Brian Sosa, electricidad del automóvil
Los procedimientos fueron motivados por una denuncia por infracción a la ley de marcas en 9 de Julio, una ciudad ubicada a 150 kilómetros de Chacabuco. Se determinó que la ropa y el calzado eran de dudosa procedencia y no contaban con el aval de las empresas cuyas marcas exhibían. Los productos apócrifos eran vendidos en dos locales (sigue).
Durante los procedimientos, que contaron con la colaboración de agentes de las Divisiones Unidad Operativa Federal (DUOF) Pergamino, Mercedes y Morón de esta la mencionada policía, se efectuó el secuestro de múltiples productos entre indumentaria, camisetas de futbol y calzado. Además, se notificó de la causa a dos hombres involucrados en tales maniobras. La mercadería incautada quedó a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley de Marcas y Designaciones (Nº 22.362).
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