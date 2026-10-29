Reclamo docente en el centro de Chacabuco

Esta mañana.
Docentes de distintos sindicatos se manifestaron esta mañana en el marco del paro por el homicidio de Nancy Godoy en Corrientes.
Volver a Chacabuquero.
Estuvieron en el centro de Chacabuco con banderas y repartieron volantes con el reclamo. También se leyó un comunicado de adhesión al pedido de Justicia en la plaza San Martín. Coincidió con la presentación de una ambulancia adquirida con la recaudación de la Tasa Municipal de Salud. Es por eso que se sumaron el intendente Rubén Darío Golía y miembros de su gabinete, así como consejeros escolares.
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