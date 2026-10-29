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jueves, 29 de octubre de 2026

Reclamo docente en el centro de Chacabuco

 


Esta mañana.

Docentes de distintos sindicatos se manifestaron esta mañana en el marco del paro por el homicidio de Nancy Godoy en Corrientes.



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Noche de Adoración en Chacabuco
Noche de Adoración en Chacabuco

Estuvieron en el centro de Chacabuco con banderas y repartieron volantes con el reclamo. También se leyó un comunicado de adhesión al pedido de Justicia en la plaza San Martín. Coincidió con la presentación de una ambulancia adquirida con la recaudación de la Tasa Municipal de Salud. Es por eso que se sumaron el intendente Rubén Darío Golía y miembros de su gabinete, así como consejeros escolares.


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