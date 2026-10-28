Paro nacional docente por Nancy

Comunicado.
Como sindicato de base de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), SUTEBA adhiere a la Jornada de Duelo y Paro Nacional.
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Expresamos nuestro dolor e indignación ante la aparición sin vida de nuestra compañera Nancy Estela Godoy, de 52 años, directora suplente de la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal, departamento de Esquina, Corrientes, quien se encontraba desaparecida desde el 7 de octubre.
Nancy había denunciado las precarias condiciones en las que desarrollaba su trabajo.
Con CTERA:
- Abrazamos y acompañamos a la familia de Nancy, a la comunidad educativa y a nuestros compañeros de SUTECO, que vienen reclamando el esclarecimiento de los hechos.
- Exigimos una investigación exhaustiva, transparente y sin demoras, que permita conocer toda la verdad, determinar las responsabilidades y garantizar justicia.
- Reclamamos al Gobierno de la provincia de Corrientes y al Gobierno nacional que asuman las responsabilidades que les corresponden frente a las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección en las que nuestra compañera desarrollaba su tarea docente.
Ninguna trabajadora ni ningún trabajador de la educación debe ejercer su tarea sin protección. El Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar condiciones laborales dignas y seguras, salarios justos y los recursos necesarios para sostener la educación pública en todo el territorio nacional.
¡JUSTICIA POR NANCY ESTELA GODOY!
¡NI UNA DOCENTE MENOS!
SUTEBA CHACABUCO
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