Venía a Chacabuco a robar y lo atraparon

Investigación.
Esclarecieron tres robos de techos solares de vehículos en Chacabuco a lo largo de varios meses.
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|Brian Sosa, electricista del automotor
Un hombre de 41 años fue detenido en la localidad de Lomas de Zamora, acusado de estar involucrado en tres hechos delictivos ocurridos en Chacabuco, en los que fueron sustraídos techos solares de automóviles Peugeot 207.
|Servicio Profético
La investigación fue llevada adelante por personal del Grupo Operativo Chacabuco, dependiente de la DDI Junín, a partir de tres denuncias correspondientes a hechos ocurridos entre enero y octubre de 2026. El primero de los episodios se registró entre la noche del 31 de enero y la madrugada del 1 de febrero, cuando autores ignorados sustrajeron el techo solar de un Peugeot 207 Compact que se encontraba estacionado en la intersección de Liniers y Brandsen. Un segundo hecho tuvo lugar el 21 de febrero, cuando otro vehículo de la misma marca y modelo fue blanco de un ilícito en la calle Sarmiento, entre Mitre y Cervantes. El tercer episodio ocurrió el 11 de octubre, en la calle Buenos Aires al 180, donde también sustrajeron el techo solar de un Peugeot 207.
A partir del análisis de imágenes de cámaras de seguridad y de las comunicaciones telefónicas, los investigadores lograron identificar al presunto autor y establecer su vinculación con los hechos, además de localizar el automóvil que habría sido utilizado. Con las pruebas reunidas, solicitaron una orden de allanamiento, secuestro y detención ante la Justicia. El procedimiento se concretó en una vivienda de la calle Pereyra Lucena al 32.200, en Lomas de Zamora, donde fue detenido el sospechoso y se secuestraron un automóvil Fiat Cronos gris oscuro y un teléfono celular Samsung A55 negro.
Por disposición de la autoridad judicial interviniente, el detenido fue notificado de la formación de la causa y quedó alojado en una dependencia policial, a la espera de ser trasladado a sede judicial para prestar declaración indagatoria. La causa cuenta con la intervención de la UFIyJ N.º 11 descentralizada de Chacabuco y del Tribunal en lo Criminal N.º 1 del Departamento Judicial Junín.
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