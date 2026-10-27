Hallazgo en un inmueble abandonado de Chacabuco ante ruidos extraños

Esta tarde.
La Policía inspeccionó esta tarde un inmueble abandonado luego que se escucharan ruidos que daban cuenta de la presencia de alguien en el interior.
Volver a Chacabuquero.
Se pensó que se podía tratar de ladrones. El edificio en cuestión es el ex frigorífico municipal que hace muchos años fue brindado a una firma de Junín y por el cual la Comuna inició un pleito judicial para recuperar. Está ubicado en Carlos Gardel entre La Plata y Junín (sigue).
Al revisar el lugar, los efectivos de la fuerza de seguridad encontraron a 4 jóvenes menores de edad. Fueron identificados y trasladados a la Comisaría de Chacabuco. Los mismos alegaron que estaban cazando pájaros.
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