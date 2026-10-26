Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 26 de octubre de 2026

"Gracias por publicar mí queja sobre el Hospital de Chacabuco"

 

Nota pedida.

Quiero dar las gracias por su ayuda en comunicar mí queja. Ya encontraron el papel. Me da bronca usar los medios de comunicación para ésto. Ustedes tendrían de dar noticias más importantes. Firma: Patricia.



Volver a Chacabuquero.


Martu joyas desde Chacabuco Instagram
Martu Joyas, link al catálogo en Instagram

Nota: Chacabuquero publicó días atras la queja de esta vecina. No podía acceder a su historia clinica en el Hospital municipal "Nuestra Señora del Carmen" de Chacabuco.

Brian Sosa electricidad del automóvil Chacabuco
Brian Sosa, electricista del automotor


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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