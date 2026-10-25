Que en paz descanse: Stella
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- Vilma Stella Molina viuda de Schiavoni. Falleció a los 88 años. Casa de duelo: Cerrito 2. Sepelio a las 14.00.
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