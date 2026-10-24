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sábado, 24 de octubre de 2026

Video: Robo en la zona céntrica de Chacabuco

De noche. Se agregó el vídeo de las cámaras de seguridad.

Durante la madrugada se registró un robo en la zona centrica de Chacabuco.



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Una persona sustrajo varios paquetes de snacks del interior de un maxi kiosco. Ocurrió alrededor de las 4.00, mientras el negocio estaba funcionando. El ladrón aprovechó que la encargada estaba atendiendo a otro cliente y, agachado, tomó el botín de un escaparate ubicado cerca de la puerta de ingreso al local que está ubicado en inmediaciones de Vieytes y Garay. Se dio aviso a la Policía.

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