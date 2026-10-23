La delegación vuelve a Chacabuco con muchas medallas

Desde Mar del Plata.
Este viernes finalizaron las competencias en las finales de los Juegos Bonaerenses 2026, en donde Chacabuco obtuvo 4 nuevas medallas, cerrando así su participación con un total de 20 medallas.
Volver a Chacabuquero.
En la última jornada, los hermanos Eduardo y Guillermo Ross obtuvieron el Oro venciendo a San Miguel en la final por un total de 15-5 y 15-3. Por su parte, Melina Miranda ganó la medalla de Plata en Ajedrez sub-18.
Además, Valentino y Mateo Vidaurre ganaron la medalla de Bronce al vencer al Municipio de Quilmes, mientras que Aníbal Lavagnino obtuvo medalla similar en Natación Mayores de 200 metros libres. Así, Chacabuco cerró otro gran año de participación de más de 200 participantes y delegados, con una extensa Delegación que compitió en distintas disciplinas. Desde Chacabuco, el Intendente Municipal, Darío Golía, felicitó a todos los participantes del presente año, a quienes acompañó en las primeras jornadas de las finales. Este sábado por la mañana, la Delegación de Chacabuco emprenderá su regreso hacia la ciudad, con un arribo estimado entre las 17:00 y las 18:00 horas.
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