Sigue triunfando la legión de Chacabuco en Mar del Plata

Exitosa jornada.
El deporte sigue aportando medallas para Chacabuco en la final de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata.
Volver a Chacabuquero.
Silvina Nanni ganó medalla de oro en natación trasplantados 50 metros libres, Lautaro Guajardo, medalla de plata en lanzamiento de bala F55. En Cultura, Hernán Módica ganó medalla de bronce en Fotografía PCD. Nancy Calcagno ganó medalla de oro en Cuento de Adultos Mayores.
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