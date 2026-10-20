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martes, 20 de octubre de 2026

Otra situación violenta en el centro de Chacabuco

 


Este día.

Este vienes se reportó una nueva situación violenta en la plaza San Martín.



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Un vecino de 21 años pidió auxilio a la Policía. Al parecer, tuvo que escapar corriendo de un grupo de personas que amenazaba con agredirlo. Gracias a sus reflejos no sufrió lesiones. Sin embargo, Se vuelven a repetir este tipo de actos que tanto repudio generan entre los vecinos.

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