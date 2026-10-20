Otra situación violenta en el centro de Chacabuco

Este día.
Este vienes se reportó una nueva situación violenta en la plaza San Martín.
Volver a Chacabuquero.
|Ofertas de la semana para Chacabuco
Un vecino de 21 años pidió auxilio a la Policía. Al parecer, tuvo que escapar corriendo de un grupo de personas que amenazaba con agredirlo. Gracias a sus reflejos no sufrió lesiones. Sin embargo, Se vuelven a repetir este tipo de actos que tanto repudio generan entre los vecinos.
|Tarot para eventos de Chacabuco
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Dañó varios vehículos y lo sancionaron en Chacabuco
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Ediles de Chacabuco participaron en un encuentro provincial de la Libertad Avanza
- Buenas noticias para Chacabuco en Mar del Plata
- Vehículo dañado en Chacabuco
- Vecina acosada en la noche de Chacabuco
- Se quedó sin moto por hacer una maniobra peligrosa en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Ladrones al acecho en las afueras de Chacabuco
- Comenzó en Chacabuco la pavimentación de un nuevo aliviador vehicular
- Choque en la tarde de Chacabuco
- Mix de Chacabuco: Sellado - Charla, debate y libro - Hallazgo
- Mujer hospitalizada tras un accidente en Chacabuco
- Chofer de Chacabuco sancionado en otra ciudad
- Más datos del accidente ocurrido temprano en Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Peligrosa actitud detectada en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario