Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

martes, 20 de octubre de 2026

Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para Chacabuco y la zona.



Volver a Chacabuquero.

Es para la tarde del jueves. Los diatritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo - Baradero - Ramallo - San Nicolás - San Pedro.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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