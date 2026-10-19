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lunes, 19 de octubre de 2026

Choque en la tarde de Chacabuco

 


Una persona hospitalizada.

Esta tarde se registró un accidente en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Participaron una moto y un auto. El conductor del rodado de menor porte fue trasladado al Hospital en ambulancia con dolor en una pierna. Según unos alumnos que se acercaron al lugar, es profesor de la Universidad Tecnológica Nacional de Chacabuco. Sería de apellido Schettino. Tenía que dictar clases. Ocurrió en Alberdi y Falucho.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278



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