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domingo, 18 de octubre de 2026

Incidentes en un barrio de Chacabuco

 


Para terminar el día.

Se reportaron esta noche disturbios en un barrio de Chacabuco, a la medianoche.



Volver a Chacabuquero.

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La Policía fue al lugar y demoró al menos a una persona de sexo masculino de 18 años. Al parecer, tuvo un altercado con otra persona pero luego se resistió ante efectivos de la fuerza de seguridad. Fue trasladada a la Comisaría previo paso por el Hospital. Ocurrió en el barrio de los Bomberos.

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