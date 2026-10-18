Incidentes en un barrio de Chacabuco

Para terminar el día.
Se reportaron esta noche disturbios en un barrio de Chacabuco, a la medianoche.
Volver a Chacabuquero.
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La Policía fue al lugar y demoró al menos a una persona de sexo masculino de 18 años. Al parecer, tuvo un altercado con otra persona pero luego se resistió ante efectivos de la fuerza de seguridad. Fue trasladada a la Comisaría previo paso por el Hospital. Ocurrió en el barrio de los Bomberos.
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