Llegaron andando y se fueron en una caja en Chacabuco

Detalles
La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer detalles del resultado del operativo realizado en Juan XXIII y Andes.
Volver a Chacabuquero.
|Chanchería "El corte perfecto
Se retuvieron 3 motos (dos por falta de licencia y casco, y otra por licencia vencida , falta de caco y chapa patente), y una licencia por falta de casco.
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