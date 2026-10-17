Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

sábado, 17 de octubre de 2026

Llegaron andando y se fueron en una caja en Chacabuco

Detalles 

La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer detalles del resultado del operativo realizado en Juan XXIII y Andes.



Volver a Chacabuquero.

el corte perfecto chacabuco
Chanchería "El corte perfecto

Se retuvieron 3 motos (dos por falta de licencia y casco, y otra por licencia vencida , falta de caco y chapa patente), y una licencia por falta de casco.


Presente chocolate artesanal de Chacabuco
Presente' Chocolate Artesanal de Chacabuco


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)