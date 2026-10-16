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viernes, 16 de octubre de 2026

Instalan una nueva bóveda en una centrica entidad de Chacabuco

 


Nuevo Servicio.

Esta tarde se comenzó a montar una nueva bóveda en una entidad del centro de Chacabuco 



Volver a Chacabuquero.

Ocurre que la Cámara de Comercio e Industria se prepara para brindar el servicio de cajas de seguridad para particulares y empresas. A cargo de la instalación de la bóveda está una empresa homologada por el Banco Central de la República Argentina.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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