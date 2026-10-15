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jueves, 15 de octubre de 2026

¿Llegará la tormenta a Chacabuco?

 


Rondando la Alerta Meteorológica.

Desde hace unos días que se vienen pronosticando precipitaciones para Chacabuco y la zona sin que ocurra nada. Este jueves hay novedades.



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A las 7.00 de la mañana hay un 87 por ciento de probabilidades de lluvia durante el día y un 57 por ciento para la noche. El momento de mayor tensión Meteorológica es la tarde. Hay que tener en cuenta que se anunció una alerta por tormentas para Mercedes y Suipacha, entre otros distritos para ese horario. No obstante, también se han pronosticado lloviznas para la madrugada y la mañana del viernes para Chacabuco. El sol podría salir durante el fin de semana si no hay cambios.

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