¿Llegará la tormenta a Chacabuco?

Rondando la Alerta Meteorológica.
Desde hace unos días que se vienen pronosticando precipitaciones para Chacabuco y la zona sin que ocurra nada. Este jueves hay novedades.
Volver a Chacabuquero.
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A las 7.00 de la mañana hay un 87 por ciento de probabilidades de lluvia durante el día y un 57 por ciento para la noche. El momento de mayor tensión Meteorológica es la tarde. Hay que tener en cuenta que se anunció una alerta por tormentas para Mercedes y Suipacha, entre otros distritos para ese horario. No obstante, también se han pronosticado lloviznas para la madrugada y la mañana del viernes para Chacabuco. El sol podría salir durante el fin de semana si no hay cambios.
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