"Exigimos la renuncia de Gerardo Alejandro de Tránsito en Chacabuco"

Nota pedida.
Desde el Bloque UCR-PRO exigimos la inmediata separación del cargo de Gerardo Alejandro y realizaremos una presentación judicial por extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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En una reciente entrevista radial, el Subsecretario de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco, Gerardo Alejandro, formuló graves acusaciones contra la labor de los ediles, buscando utilizar información oficial para chantajear y silenciar la función de control de la oposición.
El funcionario afirmó que en un operativo se interceptó a un concejal sin seguro, con licencia vencida y alcoholemia positiva. Sin embargo, al ser consultado por la identidad del responsable, lanzó una abierta amenaza: “No lo voy a decir ahora, pero si siguen hablando mal de Tránsito (...), lo voy a dar con nombre y apellido”.
Sus dichos revisten una extrema gravedad institucional y configuran probables conductas delictivas:
- Uso de la función pública como extorsión: Pretender usar presuntos datos de operativos como amenaza condicional ("si siguen hablando mal...") para frenar las críticas a su gestión es inaceptable en democracia.
- Incumplimiento de deberes: Si existió una infracción, la obligación legal e inmediata del funcionario era labrar el acta y elevarla al Juzgado de Faltas, no utilizarla como método de apriete político.
Ante esta situación, desde el Bloque de Concejales UCR-PRO informamos que iniciaremos una presentación judicial formal para que la Justicia investigue de oficio las declaraciones y las probables figuras de incumplimiento de los deberes de funcionario público y amenazas/extorsión. Exigimos al Intendente Darío Golía la inmediata separación del cargo de Gerardo Alejandro. El silencio o la pasividad del Intendente ante semejantes declaraciones lo transformaría en cómplice de métodos de apriete que retrotraen a las peores prácticas de la política. Y a su vez solicitamos la citación urgente del funcionario al Concejo Deliberante para que aporte las pruebas, actas e informes del supuesto operativo al que hace referencia.
Vamos a seguir haciendo lo que la Constitución y la ley nos encomiendan, que es controlar. La ley tiene que ser igual para todos, y la amenaza no puede convertirse en una herramienta de gestión. Firma: Bloque de Concejales UCR - Pro de Chacabuco
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