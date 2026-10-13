Queja por animales peligrosos y olorosos en un barrio de Chacabuco

Vecina.
Una vecina de Chacabuco se comunicó con Chacabuquero para quejarse de la presencia en su barrio de animales "peligrosos" y "olorosos"
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Esta es la queja: "Hay un señor que tiene 2 chanchos grandes que rompen todo. Se siente muchísimo olor. Es un desastre y un peligro porque sólo tiene tejido y hay nenes pequeños en el barrio. Hay veces que esos animales se les escapan y son muy agresivos. Ocurre en la calle Avellaneda, a la altura del barrio La Construcción".
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