"Me escupió, me golpeó, me tiró al piso, me insultó y me amenazó"

Testimonio de una de las docentes agredidas en el Colegio Nacional de Chacabuco.
Una de las docentes agredidas por la madre de una alumna esta tarde en el Colegio Nacional de Chacabuco brindó testimonio de lo ocurrido.
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Se llama Andrea Otegui y es preceptora. Esta semana estaba realizando preparativos para presentar un libro llamado "Después del caos, florecí". Sin embargo, este martes debió sobrellevar esta violenta situación. Tras la agresión estuvo en el Hospital municipal (sigue).
|El Corte Perfecto
Esto es lo que expresó Andrea:
"Hoy llegaron mis libros. Había imaginado este día tantas veces: sostener entre mis manos lo que escribí desde el dolor, emocionarme, celebrar un sueño cumplido. Pero esa felicidad quedó opacada por algo que todavía me cuesta poner en palabras. Una madre entró a la escuela, me escupió, me golpeó y me tiró al piso. Me insultó y me amenazó. También golpeó a una directora. En medio de esa violencia, parecía no importar a quién lastimaba en el camino. Y detrás de cada persona agredida hay una vida. Una familia. Un cuerpo que siente miedo. Alguien que esa mañana salió de su casa para trabajar y nunca imaginó que terminaría así".
"¿Cómo volvemos al aula después de eso? ¿Cómo seguimos enseñando el respeto cuando tenemos que recuperarnos de los golpes? ¿Quién cuida a quienes cuidan todos los días? La escuela tiene que ser un lugar donde podamos hablar, disentir, reclamar y escucharnos. Ningún enojo da derecho a humillar. Ningún desacuerdo justifica una amenaza, un escupitajo o un golpe".
"Las heridas también quedan donde no se ven: en el miedo al próximo encuentro, en la angustia al volver, en esa sensación de que nuestra integridad puede depender del enojo de otra persona. Hoy necesitaba abrazar mi libro. Y terminé necesitando que me abrazaran a mí. Comparto esto porque no quiero que nos acostumbremos. Porque detrás de la expresión “violencia en las escuelas” hay personas concretas intentando volver a sentirse seguras. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para cuidarlas? ¿Qué necesitamos cambiar para que ir a trabajar a una escuela no signifique exponerse al miedo?"
Comunicado de la CTA Autónoma. Desde la CTA Autónoma Seccional Chacabuco queremos expresar nuestra adhesión al paro distrital convocado para mañana, en repudio a los hechos de violencia sufridos por personal educativo de nuestra ciudad. Repudiamos todo tipo de violencia contra quienes trabajan diariamente en las instituciones educativas. Valoramos especialmente un camino a través del respeto, esfuerzo, capacidad de organización y compromiso cotidiano, cualidades indispensables y seguras del funcionamiento de todo el personal educativo de nuestras instituciones y organizaciones. La violencia nunca puede ser la respuesta. Firma: Pablo Chilano, secretario general electo de la CTA Autónoma Seccional Chacabuco.
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