Pastor de Chacabuco fue elegido presidente de una Iglesia internacional

Presente en varios países.
Un pastor oriundo de Chacabuco fue elegido por una iglesia evangélica que tiene presencia en Argentina, Uruguay y Brasil
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|Vivo por el Día de la Madre
Se trata de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata que es una confesión cristiana protestante que está en Argentina desde 1843. El pastor se llama David Juan Cirigliano Tresols. Actualmente vive en Urdinarrain, provincia de Entre Ríos. Fue elegido presidente en la Asamblea General Ordinaria de la institución, celebrada en Hohenau, Paraguay (sigue).
Cirigliano nació el 27 de diciembre de 1963. Está casado con la pastora Gladys Esther Heffel, con quien tiene tres hijas: Deborah, Antonella y Florencia y 2 nietas, Sol y Dariela. Estudió en el ex Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos, entre 1984 y 2000. Fue ordenado el 29 de junio de 2003.
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