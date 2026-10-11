Operativo en el acceso a Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito informó que se llevaron adelante operativos de prevención y control en el acceso Juan XXIII, con el objetivo de promover una circulación segura y prevenir situaciones de riesgo.
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Estas acciones se enmarcan en la necesidad de reforzar los controles ante la circulación de motocicletas a alta velocidad, especialmente en un sector frecuentado por vecinos y vecinas que concurren diariamente a realizar actividades físicas y recreativas.
Desde el área se recuerda la importancia de respetar las normas de tránsito y circular a velocidades adecuadas, priorizando la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.
La Subsecretaría de Tránsito continuará trabajando en la implementación de medidas preventivas para promover una convivencia vial responsable y garantizar la seguridad de la comunidad.
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