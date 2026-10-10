Queja: "Hace 1 año que pedimos una solución para esta cuadra de Chacabuco"

Pedido de vecinos.
Un vecino se comunicó con Chacabuquero para comentar que hace 1 año que reclama una solución para una cuadra de una calle de tierra de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Según contó, en la zona vive al menos una persona discapacitada y otra que por cuestiones de salud necesita que personal del Hospital acceda a su casa todas las semanas y el barro complica la situación. No cuentan con recursos para comprar piedra para un mejorado aunque creen que la Comuna podría hacerse cargo del material dadas las circunstancias. Ocurre en Liniers entre Casale y Tulio Spinetti.
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