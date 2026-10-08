Falleció una vecina de Chacabuco que fue noticia

Inspiración.
En las últimas horas falleció una vecina que en plena pandemia compartió con Argentina una inspiradora historia.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de Noemí Fernández, Mini, quien a los 88 años terminó la escuela secundaria. Por esta razón fue entrevistada por el programa "Conectados", que conducía Sergio Goycochea en Canal 7. Allí compartió su historia vida.
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