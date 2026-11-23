Esta tarde.
Un vecino acusó a personas que circulaban en moto de robarle un caballo, esta tarde. Ocurrió en San Martin y Ladaga Rosito. El vecino llamó a la Policía para dar cuenta de la situación.Se inició un operativo de búsqueda para tratar de recuperar el equino.
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